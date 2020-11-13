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Дальнее зарубежье 13.11.2020 11:34

Юг Мексики частично затопило после урагана "Эта"

Южный мексиканский штат Табаско частично затопило из-за урагана "Эта" и переполненной дамбы, сообщают европейские СМИ.

По меньшей мере шесть районов штата, включая его столицу Вильяэрмосу, серьезно пострадали от урагана. Около 12 тыс. человек пришлось эвакуировать.

Кроме того, два города затопило после того, как федеральная комиссия по электричеству выпустила воду из переполненной дамбы Пеньитас. Жители города Макуспана говорят, что вода поднялась выше первых этажей.

Шторм "Эта" усилился до урагана 11 ноября. По оценкам Красного креста, в Центральной Америке от его последствий ущерб понесли более 2,5 млн человек. Особенно пострадали Гондурас, Никарагуа и Гватемала.

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Тэги: МЕКСИКА, УРАГАН, НАВОДНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]