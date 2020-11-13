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Карабахский конфликт 13.11.2020 11:33

Москва приняла извинение Баку по поводу сбитого российского вертолета, учитывая реакцию властей Азербайджана - Песков

Моментальная реакция властей Азербайджана, в том числе президента этой страны Ильхама Алиева на уничтожение российского Ми-28 в Армении, а также готовность к беспристрастному расследованию позволили Москве принять извинения Баку по этой трагедии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволила принять эти извинения", - сказал он в интервью телеканалу "RT Россия".

Так Песков ответил на вопрос, каким образом "конфликт" вокруг уничтожения вертолета "был так быстро локализован".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что уничтожение Ми-28 - "это беда, это трагедия... Это, конечно, боль для всех наших военачальников, людей, которые служат в вооруженных силах, да и, наверное, для всех граждан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕРТОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]