Россия в числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступала против военного решения карабахского вопроса - Песков

Все страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) выступали против военного решения карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно Баку при поддержке Турецкой Республики заявил о том, что считает военные методы возможными для решения карабахского конфликта. Исходя именно из этого подхода Баку начал военную операцию", - сказал Песков в интервью телеканалу "RT-Россия".

"Все страны сопредседатели контактной группы не разделяли подход Баку. Все страны аргументированно настаивали на том, что единственно возможный путь урегулирования этого конфликта - политико-дипломатические меры. К чему все пытались склонить Алиева", - отметил он.

В русле общих усилий было принято оперативно важное заявление президентов России, США и Франции. "Это, наверно, тоже внесло свой большой вклад в нахождение консенсуса", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Этой военной операции предшествовали многие годы попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формы урегулирования. Формы эти существовали, они хорошо известны участникам международного переговорного процесса. К сожалению, они не сработали по тем или иным причинам", - добавил пресс-секретарь.

"Если бы они были реализованы даже два года назад, то, наверное ,этой кровавой войны бы не было и удалось бы избежать гибели не одной тысячи молодых армян и азербайджанцев", - сказал Песков.