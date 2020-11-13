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Карабахский конфликт 13.11.2020 11:37

Россия в числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступала против военного решения карабахского вопроса - Песков

Все страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) выступали против военного решения карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно Баку при поддержке Турецкой Республики заявил о том, что считает военные методы возможными для решения карабахского конфликта. Исходя именно из этого подхода Баку начал военную операцию", - сказал Песков в интервью телеканалу "RT-Россия".

"Все страны сопредседатели контактной группы не разделяли подход Баку. Все страны аргументированно настаивали на том, что единственно возможный путь урегулирования этого конфликта - политико-дипломатические меры. К чему все пытались склонить Алиева", - отметил он.

В русле общих усилий было принято оперативно важное заявление президентов России, США и Франции. "Это, наверно, тоже внесло свой большой вклад в нахождение консенсуса", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Этой военной операции предшествовали многие годы попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формы урегулирования. Формы эти существовали, они хорошо известны участникам международного переговорного процесса. К сожалению, они не сработали по тем или иным причинам", - добавил пресс-секретарь.

"Если бы они были реализованы даже два года назад, то, наверное ,этой кровавой войны бы не было и удалось бы избежать гибели не одной тысячи молодых армян и азербайджанцев", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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