В Китае семь человек погибли при взрыве на заводе

Взрыв на заводе по производству пенополиэтилена в китайской провинции Хэбэй унес жизни семи человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Вчера примерно в 18.00 в уезде Уцзи провинции Хэбэй произошел взрыв на пенополиэтиленовом заводе Tianzexin. К сегодняшнему дню из-за аварии погибли семь человек, один пострадал, поисково-спасательные операции на месте уже завершились", - сообщил телеканал в социальной сети Weibo.

Правоохранительные органы уже взяли под контроль ответственных лиц и расследуют причину взрыва.