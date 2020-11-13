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Дальнее зарубежье 13.11.2020 11:42

В Китае семь человек погибли при взрыве на заводе

Взрыв на заводе по производству пенополиэтилена в китайской провинции Хэбэй унес жизни семи человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Вчера примерно в 18.00 в уезде Уцзи провинции Хэбэй произошел взрыв на пенополиэтиленовом заводе Tianzexin. К сегодняшнему дню из-за аварии погибли семь человек, один пострадал, поисково-спасательные операции на месте уже завершились", - сообщил телеканал в социальной сети Weibo.

Правоохранительные органы уже взяли под контроль ответственных лиц и расследуют причину взрыва.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]