В Южной Корее будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

В Южной Корее ввели штраф для лиц, которые не носят маски в общественных местах, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.
Штраф составляет 100 тыс. южнокорейских вон (около $90). Исключения сделано для детей младше 14 лет, а также для тех, кто не может носить маски по медицинским показаниям.
Ношение масок обязательно в таких местах, как, например, торговые центры, парки аттракционов, салоны красоты, ночные клубы. Владельцам заведений, в которых будут выявлены нарушители, будет грозить штраф до 3 млн вон ($2700).
За последние сутки в Южной Корее зафиксировали почти 200 новых случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем для страны за более чем два месяца.
В общей сложности за время пандемии в Южной Корее выявили 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 500 человек скончались.
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