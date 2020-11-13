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В Южной Корее будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

В Южной Корее ввели штраф для лиц, которые не носят маски в общественных местах, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Штраф составляет 100 тыс. южнокорейских вон (около $90). Исключения сделано для детей младше 14 лет, а также для тех, кто не может носить маски по медицинским показаниям.

Ношение масок обязательно в таких местах, как, например, торговые центры, парки аттракционов, салоны красоты, ночные клубы. Владельцам заведений, в которых будут выявлены нарушители, будет грозить штраф до 3 млн вон ($2700).

За последние сутки в Южной Корее зафиксировали почти 200 новых случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем для страны за более чем два месяца.

В общей сложности за время пандемии в Южной Корее выявили 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 500 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]