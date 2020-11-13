ООН была и есть единственный универсальный международный институт, отмечает Песков

Россия по-прежнему считает, что ООН и ядерная пятерка, обладающая правом вето, это краеугольный камень международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"ООН все-таки была и есть единственный универсальный международный институт, без которого жить невозможно, и Совет Безопасности с ядерной пятеркой, которая обладает правом вето. Вы знаете, это позиция президента Путина, это краеугольный камень международной безопасности", - сказал Песков в интервью "RT-Россия".

Он отметил, что в мире происходит трансформация от однополярной системы к многополярной. "Это очень болезненная ломка. Тот самый бывший единственный полюс, он, конечно же, внутренний, я не знаю, сознательно или подсознательно, он этому сопротивляется. Бывшему единственному полюсу очень сложно адаптировать себя к новой системе координат", - заметил пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что в этой связи ломаются системы международных институтов, "кто-то все время посягает на роль международных институтов".