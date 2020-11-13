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СНГ 13.11.2020 15:27

ООН была и есть единственный универсальный международный институт, отмечает Песков

Россия по-прежнему считает, что ООН и ядерная пятерка, обладающая правом вето, это краеугольный камень международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"ООН все-таки была и есть единственный универсальный международный институт, без которого жить невозможно, и Совет Безопасности с ядерной пятеркой, которая обладает правом вето. Вы знаете, это позиция президента Путина, это краеугольный камень международной безопасности", - сказал Песков в интервью "RT-Россия".

Он отметил, что в мире происходит трансформация от однополярной системы к многополярной. "Это очень болезненная ломка. Тот самый бывший единственный полюс, он, конечно же, внутренний, я не знаю, сознательно или подсознательно, он этому сопротивляется. Бывшему единственному полюсу очень сложно адаптировать себя к новой системе координат", - заметил пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что в этой связи ломаются системы международных институтов, "кто-то все время посягает на роль международных институтов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ООН, СБ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]