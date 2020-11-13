Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Китай поздравляет демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявил в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и (Камалу - ИФ) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", - заявил Ван Вэньбинь.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Китай был в числе стран, не спешащих с поздравлениями по итогам голосования. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.
Также президент США Дональд Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению Трампа, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали этого делать.
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