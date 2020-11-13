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Дальнее зарубежье 13.11.2020 15:04

Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Китай поздравляет демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявил в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и (Камалу - ИФ) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", - заявил Ван Вэньбинь.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Китай был в числе стран, не спешащих с поздравлениями по итогам голосования. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

Также президент США Дональд Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению Трампа, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали этого делать.

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Тэги: КИТАЙ, США, БАЙДЕН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]