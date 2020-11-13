Более 11,6 тыс. человек с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки в мире, что стало антирекордом

Более 11,6 тыс. человек с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки во всем мире, это рекордно высокое число умерших с начала пандемии, сообщает в пятницу американский университет Джонса Хопкинса.
Кроме того, еще один антирекорд установлен по числу заражений за сутки. За последние 24 часа в мире коронавирус диагностировали у примерно 666 тыс. человек.
Всего коронавирус за все время пандемии выявили у 52,7 млн человек. Скончались свыше 1,29 млн человек. На первой строчке по числу подтвержденных случаев в стране остаются США с 10,5 млн зараженных, за ними следует Индия с 8,7 млн, и на третьем месте Бразилия с 5,7 млн.
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