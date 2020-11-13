Москва, безусловно, ждет информации от Баку о ходе расследования по сбитому российскому вертолёту - Песков

РФ будет ожидать от азербайджанской стороны информации после проведения расследования по сбитому российскому вертолёту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова спросили, будет ли Россия следить за этим расследованием и предусмотрены ли каналы обмена информацией между сторонами по этому делу.
"Между Россией и Азербайджаном вообще существуют каналы очень тесного общения и какие-то дополнительные каналы здесь не нужны. Вы знаете о том, что азербайджанская сторона весьма оперативно заявила о том, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные. Безусловно, мы будем ожидать информации на этот счёт", - сказал Песков.
Его попросили прокомментировать уместность высказывания посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы, который, говоря об этой ситуации, заявил, в частности, что "на войне как на войне, всякое может быть".
"Уже это высказывание получило оценку российской стороны. Она была достаточно исчерпывающей. Я не думаю, что нужно говорить что-то дополнительное", - сказал Песков.
Также он назвал "неуместным" вопрос о том, доверяет ли Россия тщательности расследования азербайджанской стороны.
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