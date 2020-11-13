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СНГ 13.11.2020 18:28

В Белоруссии за сутки выявлено около 1 тыс. 170 новых случаев заражения Covid

В Белоруссии, по состоянию на 13 ноября, зарегистрировано 111 тыс. 622 человека с положительным тестом на COVID-19, шесть пациентов скончались, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1167 случаев против 1098 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1033 пациента (на 12 ноября - 1027) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 тыс. 570 пациентов (на 12 ноября - 92 тыс. 843), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 727 человек.

Всего проведено 2 млн. 814 тыс. 373 теста (на 12 ноября - 2 млн. 780 тыс. 552).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]