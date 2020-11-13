В Белоруссии за сутки выявлено около 1 тыс. 170 новых случаев заражения Covid

В Белоруссии, по состоянию на 13 ноября, зарегистрировано 111 тыс. 622 человека с положительным тестом на COVID-19, шесть пациентов скончались, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 1167 случаев против 1098 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1033 пациента (на 12 ноября - 1027) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также сообщили, что на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 тыс. 570 пациентов (на 12 ноября - 92 тыс. 843), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 727 человек.
Всего проведено 2 млн. 814 тыс. 373 теста (на 12 ноября - 2 млн. 780 тыс. 552).
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