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Здравоохранение 13.11.2020 15:16

Мир фиксирует новые пики по COVID-19: за сутки более 11,6 тыс. умерших, почти 666 тыс. инфицированных

Более 11,6 тыс. человек с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки во всем мире, это рекордно высокое число умерших с начала пандемии, сообщил в пятницу американский университет Джонса Хопкинса.

Кроме того, еще один антирекорд установлен по числу заражений: за последние 24 часа в мире коронавирус диагностировали у примерно 666 тыс. человек.

Всего коронавирус за все время пандемии выявили у 52,7 млн человек. Скончались свыше 1,29 млн человек. На первой строчке по числу подтвержденных случаев в стране остаются США с 10,5 млн зараженных, за ними следует Индия с 8,7 млн, и на третьем месте Бразилия с 5,7 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]