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Дальнее зарубежье 13.11.2020 18:17

Убийства мирных жителей в Эфиопии могут признать военными преступлениями - ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что убийства мирных жителей в Эфиопии будут признаны военными преступлениями, если их намеренно совершила одна из сторон конфликта, передают европейские СМИ со ссылкой на ее заявление.

"Если подтвердится, что эти убийства мирных жителей намеренно совершала одна из сторон, участвующих в этих боевых действиях, то они, конечно, будут считаться военными преступлениями", - заявила Бачелет.

Она призвала расследовать информацию об убийстве мирных жителей в эфиопском регионе Тыграй. Ранее организация Amnesty International сообщила, что, вероятно, сотни мирных жителей были убиты в городе Май-Кадра.

"Мы можем подтвердить убийство очень большого числа мирных жителей, которые, как представляется, были поденными рабочими и не участвовали в текущей военной операции", - говорится в заявлении организации.

На прошлой неделе власти Эфиопии объявили войну оппозиционной партии НФОТ, контролирующей одноименный регион. НФОТ 4 ноября атаковал военную базу в районе Тыграй и попытался ее ограбить.

"Народный фронт освобождения Тыграй" ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Партия требует от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года даже провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.

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Тэги: ООН, ЭФИОПИЯ, ВОЙНА, ПРЕСТУПЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]