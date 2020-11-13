Послаблений ограничений в ФРГ в свете пандемии пока ожидать не стоит - кабмин

Послаблений общественных ограничений в свете пандемии коронавируса COVID-19 в Германии пока ожидать не стоит, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Кривая распространения инфекции несколько выровнялась, но о каком-то переломе речи быть пока не может. Послаблений ожидать не стоит, их пока не может быть", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, в понедельник утром канцлер Ангела Меркель проведет очередные консультации с руководителями федеральных земель ФРГ.

"В понедельник речь пойдет о том, как влияют ограничения на распространение инфекции, и действуют ли они", - указал он.

Целью правительства ФРГ остается снизить уровень распространения инфекции до 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю.

"В конце месяца будут организованы новые консультации", - сказал он.

В Германии с начала ноября действуют усиленные общественные ограничения, закрыты кафе и рестораны, бассейны, спортклубы, музеи и театры.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число новых случаев COVID-19 составило 23,5 тыс. Всего с начала пандемии в Германии заразились коронавирусом свыше 751 тыс. человек.