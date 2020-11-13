Послаблений ограничений в ФРГ в свете пандемии пока ожидать не стоит - кабмин

Послаблений общественных ограничений в свете пандемии коронавируса COVID-19 в Германии пока ожидать не стоит, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Кривая распространения инфекции несколько выровнялась, но о каком-то переломе речи быть пока не может. Послаблений ожидать не стоит, их пока не может быть", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.
По его словам, в понедельник утром канцлер Ангела Меркель проведет очередные консультации с руководителями федеральных земель ФРГ.
"В понедельник речь пойдет о том, как влияют ограничения на распространение инфекции, и действуют ли они", - указал он.
Целью правительства ФРГ остается снизить уровень распространения инфекции до 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю.
"В конце месяца будут организованы новые консультации", - сказал он.
В Германии с начала ноября действуют усиленные общественные ограничения, закрыты кафе и рестораны, бассейны, спортклубы, музеи и театры.
По данным института Роберта Коха, за последние сутки число новых случаев COVID-19 составило 23,5 тыс. Всего с начала пандемии в Германии заразились коронавирусом свыше 751 тыс. человек.
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