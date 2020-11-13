Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.11.2020 19:01

Послаблений ограничений в ФРГ в свете пандемии пока ожидать не стоит - кабмин

Послаблений общественных ограничений в свете пандемии коронавируса COVID-19 в Германии пока ожидать не стоит, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Кривая распространения инфекции несколько выровнялась, но о каком-то переломе речи быть пока не может. Послаблений ожидать не стоит, их пока не может быть", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, в понедельник утром канцлер Ангела Меркель проведет очередные консультации с руководителями федеральных земель ФРГ.

"В понедельник речь пойдет о том, как влияют ограничения на распространение инфекции, и действуют ли они", - указал он.

Целью правительства ФРГ остается снизить уровень распространения инфекции до 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю.

"В конце месяца будут организованы новые консультации", - сказал он.

В Германии с начала ноября действуют усиленные общественные ограничения, закрыты кафе и рестораны, бассейны, спортклубы, музеи и театры.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число новых случаев COVID-19 составило 23,5 тыс. Всего с начала пандемии в Германии заразились коронавирусом свыше 751 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Меркель планирует облегченный режим самоизоляции населения в связи с коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]