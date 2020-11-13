Решение вопроса Карабахa ускорит развитие Азербайджана - парламент

Решение проблемы Нагорного Карабаха ускорит экономическое развитие Азербайджана и превратит страну в один из силовых центров региона, говорится в заявлении парламента Азербайджана.

В пятницу парламент принял обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по нагорно-карабахскому конфликту.

«Заявление, подписанное 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, положило конец многолетней оккупации территорий Азербайджана и представило новый формат дальнейшего развития Южного Кавказа. Этот документ, имеющий историческое значение, закрепляет победу Азербайджана в этом многолетнем конфликте и войне. Историческая справедливость восторжествовала, территориальная целостность Азербайджана восстановлена», - говорится в обращении.

Парламент выражает благодарность президенту Алиеву за победу.

«Ваше дальновидное руководство позволило создать в Азербайджане крупный экономический потенциал, организованы Вооруженные силы, отвечающие требованиям современной военной теории и тактике. Благодаря вашей железной воле и непоколебимой решимости были достигнуты блестящие результаты, как на поле боя, так и за столом переговоров. Мы верим, что решение вопроса Нагорного Карабаха, который долгие годы являлся источником угрозы независимости и безопасности Азербайджана, позволит ускорить развитие страны и превратить Азербайджан в один из силовых центров региона», - говорится в обращении.

А. Мамедов