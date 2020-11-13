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Транспорт и связь 13.11.2020 15:36

Buta Airways с 6 декабря начнет выполнение спецрейсов по маршруту из Баку в Измир

Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» с 6 декабря начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Измир-Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе авиакомпании.

«Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям и в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет», - подчеркнули в авиакомпании.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер».

Тариф «Стандарт» (от 55 евро) допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см.

Тариф «Супер» (от 75 евро) включает провоз багажа весом не более 23 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 118 см.

В оба тарифа включены бесплатный выбор места и регистрации в аэропорту.

В качестве ручной клади на борт самолета можно провозить только дамскую сумку, мужской портфель, сумку для портативного компьютера и детское питание. Билеты на рейс по маршруту Баку-Измир-Баку уже доступны на официальном сайте Buta Airways по обоим тарифам и в официальных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

К полету допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19), и получившие негативный результат. Результаты теста действительны в течение 48 часов с момента получения медицинской справки.

Buta Airways основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из самолетов Embraer.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СПЕЦРЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]