Нефть дешевеет, но может завершить неделю уверенным ростом, Brent - $43,09 за баррель

Цены на нефть эталонных продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу слабого мирового спроса из-за новой волны коронавируса в США, Европе и Азии.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 в пятницу составляет $43,09 за баррель, что на $0,44 (1,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,57 за баррель, что на $0,55 (1,34%) ниже уровня предыдущих торгов.
По итогам недели оба контракта, однако, могут вырасти в цене более чем на 9%, пишет Trading Economics.
Ранее на этой неделе стоимость Brent впервые с начала сентября подскочила выше $45 за баррель на сообщении об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc. и германской BioNTech.
Однако перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.
На фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в Чикаго, Детройте и Калифорнии возобновили ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции. В странах Европы обсуждается необходимость сохранения ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуаций. В Японии в четверг зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса.
Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК на этой неделе ухудшили свои прогнозы спроса на нефть в 2020 году. Помимо этого, МЭА считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года.
Тем временем данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3 млн баррелей.
Аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген считает, что нефтяные цены исчерпали возможности ралли, вызванного новостями о вакцине, поскольку на первый план выходят фундаментальные факторы.
"Проблема в том, что рост спроса не ускорится просто из-за новостей о результатах испытаний вакцины, необходимо, чтобы локдауны позволили взять под контроль стремительный рост случаев COVID-19", - приводит слова аналитика CNN.
В то же время, на рынке сохраняются надежды на то, что страны ОПЕК+ пересмотрят планы смягчения ограничений на добычу с января 2021 года. Аналитики Commerzbank указывают, что ОПЕК+ может продлить действующие ограничения еще на три-шесть месяцев. Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно, чтобы предотвратить избыток предложения, учитывая рост добычи в странах, которые не участвуют в соглашении ОПЕК+, включая Ливию.
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