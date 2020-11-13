В Берлине назвали неоправданными санкции РФ в отношении немецких и французских чиновников

Берлин не считает санкции РФ в отношении немецких и французских чиновников оправданными, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер журналистам в пятницу.

"Мы не считаем этот шаг оправданным", - заявил Бургер.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал, что правительство приняло к сведению заявления РФ о санкциях. Санкции РФ принимает в связи с делом об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

"Применение нервно-паралитического вещества - это нарушение конвенции о химоружии и нарушение международного права. У России есть все, чтобы расследовать это преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о намерении наложить санкции на чиновников других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, этот шаг переносит проблему отравления Навального из международного поля в сферу двусторонних российско-германских и российско-французских отношений.

12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции РФ, принятые в ответ на ограничительные меры ЕС в связи с "делом Навального", затрагивают руководящих лиц аппаратов глав ФРГ и Франции.

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

"Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", - добавил он.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против лиц, которых ЕС считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.