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Финансы 13.11.2020 15:48

Самые дорогие страновые бренды в мире потеряли свыше $13 трлн стоимости из-за пандемии - Brand Finance

Стоимость 100 самых дорогих страновых брендов в мире резко сократилась из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, совокупно снизившись на $13,1 трлн, свидетельствует данные ежегодного исследования Brand Finance.

При этом самыми дорогими страновыми брендами остались США и Китай.

Компания оценила стоимость бренда США в $23,7 трлн, что на 14% ниже прошлогоднего уровня. Оценка включает в себя самые разнообразные показатели, включая ВВП, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты и т.п.

Стоимость бренда КНР снизилась на 4% - до $18,8 трлн.

На третье место в списке вышла Япония, которая потеснила с этой позиции Германию. Стоимость бренда Японии снизилась на 6%, до $4,3 трлн. При этом стоимость бренда Германии упала на 21,5%, до $3,8 трлн.

На пятой строчке осталась Великобритания (-13,9%, $3,3 трлн), на шестой - Франция (-12,8%, $2,7 трлн).

Седьмое место в рейтинге сохранила за собой Индия (-20,8%, $2 трлн), Канада осталась на восьмом месте (-13%, $1,9 трлн). Девятую строчку заняла Италия (-15,8%, $1,9 трлн), обойдя Южную Корею, которая переместилась на 10-е место (-20,6%, $1,7 трлн).

Среднее сокращение стоимости бренда среди стран, расположившихся на первых 10 строчках рейтинга, составило 14%.

Россия осталась на 14-й строчке в рейтинге, Казахстан - на 44-й, Украина переместилась на 55-е место с 56-го, Узбекистан - на 61-е с 70-го, Туркмения - на 81-е с 79-го, Азербайджан - на 85-е с 86-го.

Наиболее существенный подъем за год продемонстрировал Вьетнам, бренд которого подорожал на 29%. Самое резкое падение продемонстрировала Аргентина: ее бренд подешевел на 57%.

В отдельном рейтинге устойчивости страновых брендов (в котором не учитывается масштаб экономики) на первом месте оказалась Германия с оценкой 84,9 пункта из 100.

На втором месте расположилась Великобритания (83 пункта), за ней с минимальным отрывом следуют Швейцария (82,9 пункта) и США (82,8 пункта). Далее идут Канада (81,7 пункта), Сингапур (81,1 пункта), Япония (79,5 пункта), Дания (79,3 пункта), Франция (79,1 пункта), Нидерланды (78,6 пункта).

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Тэги: МИР, СТРАНЫ, БРЕНДЫ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]