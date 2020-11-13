В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 22 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 364 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 71 тыс. 580, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 622 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 22 человека с коронавирусом (рекордный показатель числа скончавшихся за сутки – ИФ), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 927.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 53 тыс. 001 человек (+1015 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 652 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,744 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 489 тыс. 382 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде