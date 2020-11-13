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Здравоохранение 13.11.2020 15:51

В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 22 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 364 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 71 тыс. 580, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 622 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 22 человека с коронавирусом (рекордный показатель числа скончавшихся за сутки – ИФ), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 927.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 53 тыс. 001 человек (+1015 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 652 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,744 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 489 тыс. 382 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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