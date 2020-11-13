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Здравоохранение 13.11.2020 20:13

Израиль подписал соглашение с Pfizer на поставку вакцины

Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу The Jerusalem Post.

"Это великий день для государства Израиль, великий день на пути к победе над коронавирусом. В настоящий момент мы подписываем соглашение с Pfizer. Планируется, что поставки начнутся в январе, и что они будут наращиваться. Это будет зависеть от одобрения американских и израильских регуляторов в сфере здравоохранения", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

"Наша национальная задача - чтобы вакцина была доступна для каждого жителя Израиля", - добавил Нетаньяху.

Премьер также добавил, что Израиль ведет переговоры и с другими компаниями, разрабатывающими вакцину.

Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech, ее создатели заявляют, что эффективность действия вакцины составляет 90%.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВАКЦИНА, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]