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Здравоохранение 13.11.2020 21:05

Глава ВОЗ впечатлен оперативностью разработки вакцин от коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что разработка вакцин никогда не велись так быстро, как во время пандемии COVID-19.

"Никогда исследования по вакцинам не продвигались вперед так быстро, как сейчас", - сказал Гебрейесус на закрытии ежегодной ассамблеи ВОЗ.

"Нет никаких сомнений, что вакцина станет важнейшим средством для того, чтобы взять под контроль пандемию. Мы рады предварительным результатам клинических испытаний, опубликованным на этой неделе", - добавил он, говоря о результатах компаний Pfizer и BioNTech.

Глава организации отметил важность того, чтобы "все страны смогли воспользоваться результатами этих научных достижений".

Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. 9 ноября ее создатели сообщили, что эффективность действия вакцины составляет 90%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]