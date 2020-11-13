Глава ВОЗ впечатлен оперативностью разработки вакцин от коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что разработка вакцин никогда не велись так быстро, как во время пандемии COVID-19.

"Никогда исследования по вакцинам не продвигались вперед так быстро, как сейчас", - сказал Гебрейесус на закрытии ежегодной ассамблеи ВОЗ.

"Нет никаких сомнений, что вакцина станет важнейшим средством для того, чтобы взять под контроль пандемию. Мы рады предварительным результатам клинических испытаний, опубликованным на этой неделе", - добавил он, говоря о результатах компаний Pfizer и BioNTech.

Глава организации отметил важность того, чтобы "все страны смогли воспользоваться результатами этих научных достижений".

Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. 9 ноября ее создатели сообщили, что эффективность действия вакцины составляет 90%.