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СНГ 13.11.2020 21:37

В ООН обеспокоены массовыми задержаниями протестующих в Белоруссии

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщили, что получили информацию о задержании более 25 тыс. человек в Белоруссии за время акций протеста, говорится в заявлении пресс-секретаря УВКПЧ ООН Руперта Колвилла.

"Произвольные массовые задержания продолжаются. На сегодняшний день, по имеющимся оценкам, было задержано более 25 тыс. человек, в том числе более 1 тыс., которые приняли участие в акциях солидарности в столице Минске и по всей Беларуси 8 ноября", - отмечается в нем.

В заявлении говорится, что многих из задержанных привлекают к административной ответственности, но в некоторых случаях их удерживают до 15 суток, "Однако, белорусские власти все чаще привлекают людей к уголовной ответственности", - обращает внимание Колвилл.

По данным УВКПЧ ООН, 1 ноября в Белоруссии задержали в качестве подозреваемых по уголовному делу 231 человека, в том числе, трех журналистов.

УВКПЧ ООН подчеркивает, что правительство Белоруссии так и не предоставило информации о процессе расследования информации о пытках и других формах жесткого обращения с протестующими во время содержания под стражей.

"Последние события только подкрепляют ощущение, что безнаказанность за нарушения прав человека, совершенные во время протестов и в местах содержания под стражей, в Белоруссии по-прежнему не пресекается," - отмечается в заявлении.

В УВКПЧ ООН также выразили обеспокоенность в связи с гибелью 31-летнего оппозиционера Романа Бондаренко, который скончался после того, как подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников сил безопасности.

"Мы призываем власти Белоруссии провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента, а затем поделиться его результатами. Если действительно преступление было совершено, то виновный в смерти Романа Бондаренко должен быть привлечен к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

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Тэги: ООН, БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ОЦЕНКА


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