Азербайджан до 10 декабря 2020г оценит нанесенный Арменией в ходе конфликта в Карабахе ущерб

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу подписал распоряжение о создании специальных групп для оценки ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре, населению и предпринимателям в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Кабинете министров страны.

Согласно распоряжению, создаются Координационная группа по аппарату Кабинета министров, рабочая группа по управлению соответствующими сферами, состоящая из заместителей руководителей соответствующих государственных структур и рабочие группы, состоящие из представителей профильных государственных структур.

В состав рабочей группы по управлению соответствующими сферами войдут заместитель министра экономики, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, представители министерства сельского хозяйства, службы ASAN, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и руководитель аппарата министерства финансов.

Всего создано 11 рабочих групп в Агдамском, Агджабединском, Бейлаганском, Бардинском, Тертерском, Физулинском и Джебраильском, Геранбойском и Нафталанском, Гянджинском, Мингячевирском районах и городах. В Тертерском районе, учитывая масштабы ущерба, сформированы три рабочие группы.

Рабочие группы проведут оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, а также субъектам хозяйствования, и до 10 декабря 2020 года представят предложения по средствам, необходимым для устранения ущерба, полной реабилитации поврежденных объектов и ремонта и строительства.

Министерству транспорта, связи и высоких технологий, Государственной нефтяной компании (SOCAR), ОАО "Азерсу" и "Азерэнержи", ЗАО "Азеришыг" и Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено оценить ущерб, нанесенный объектам инфраструктуры и до 1 декабря 2020 года представить в Комиссию предложения о финансовых ресурсах, необходимых для его ликвидации.

Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана поручено до 10 декабря 2020 года сформировать единую базу данных по ущербу и его устранению, а также затратам на полное восстановление и ремонт поврежденных объектов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии для оценки ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре, населению и предпринимателям в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении.

Председателем комиссии назначен премьер-министр Азербайджана Али Асадов, заместителем – вице-премьер Шахин Мустафаев.

В состав комиссии включены: помощники президента Анар Алекберов, Зейнал Нагдалиев, Шахмар Мовсумов, министры экономики, финансов, чрезвычайных ситуаций, иностранных дел, Генпрокурор и другие официальные лица.

Комиссии поручено в течение двух месяцев провести оценку нанесенного ущерба, представить главе государства предложения по объему финансирования на полное восстановление пострадавших объектов.

С 27 сентября в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Азербайджана погиб 91 мирный житель Азербайджана, ранены 404 человека.

В результате армянских обстрелов количество частных жилых домов в Азербайджане пришедших в непригодность составило 2,971 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 100, поврежденных гражданских объектов – 502.

Кроме этого, значительный урон нанесен субъектам предпринимательства.

А. Мамедов