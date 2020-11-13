Баку и Лондон обсудили ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел телефонную беседу с государственным министром Великобритании по европейскому соседству и Америке Венди Мортон, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно информации, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о трехстороннем соглашении о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанном 10 ноября 2020 года.

Стороны обсудили вывод армянских войск из прилегающих районов нагорно-карабахского региона Азербайджана на основании резолюций Совета Безопасности ООН, возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, гуманитарный обмен и открытие всех коммуникаций.

"Мортон приветствовала подписание трехстороннего заявления, объявляющего о прекращении огня и всех военных операций в регионе. Он подчеркнул важность выполнения соглашения и важность внимания сторон к гуманитарным вопросам", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов