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Карабахский конфликт 13.11.2020 19:05

Путин констатирует прекращение кровопролития в Карабахе

Боестолкновения в зоне нагорнокарабахского конфликта полностью прекращены после принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Принятое 9 ноября трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию", - сказал он на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

"Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены", - добавил Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАРАБАХ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]