Путин констатирует прекращение кровопролития в Карабахе

Боестолкновения в зоне нагорнокарабахского конфликта полностью прекращены после принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Принятое 9 ноября трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию", - сказал он на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
"Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены", - добавил Путин.
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