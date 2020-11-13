Путин констатирует прекращение кровопролития в Карабахе

Боестолкновения в зоне нагорнокарабахского конфликта полностью прекращены после принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Принятое 9 ноября трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию", - сказал он на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

"Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены", - добавил Путин.