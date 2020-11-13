Бортников: Погранслужба ФСБ РФ развернула дополнительные посты на границе Армении с Нахчываном

Глава ФСБ РФ Александр Бортников проинформировал о размещении пограничных постов в рамках работы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, дополнительные пять постов развёрнуты "ФСБ на базе пограничного управления ФСБ в республике Армения". В том числе "два поста на границе Армении и Нахичеванской (автономной) республики", ещё два - на "границе Армении и Ирана", сказал он на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провёл президент РФ Владимир Путин в пятницу.