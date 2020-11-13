МЧС РФ заявляет о готовности отправить в Карабах сводную группировку и аэромобильный госпиталь

МЧС России готово в течение восьми часов выдвинуть сводную группировку в Нагорный Карабах, а также поставить аэромобильный госпиталь для оказания медицинской помощи населению, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"По поводу МЧС, Евгений Николаевич (Зиничев), если потребуется дополнительно, а я вижу, она потребуется, сейчас я об этом скажу, - дополнительная помощь гражданскому населению - какие возможности у министерства есть, для того чтобы отреагировать немедленно?" - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
Глава МЧС сообщил: "Готовы от момента принятия решение в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава подразделений спасательных центров, также 17 единиц техники. Если необходимо для оказания медицинской помощи местному населению, также (готовы) поставить аэромобильный госпиталь и личного состава 50 человек, в том числе медработники".
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