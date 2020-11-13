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Карабахский конфликт 13.11.2020 19:15

МЧС РФ заявляет о готовности отправить в Карабах сводную группировку и аэромобильный госпиталь

МЧС России готово в течение восьми часов выдвинуть сводную группировку в Нагорный Карабах, а также поставить аэромобильный госпиталь для оказания медицинской помощи населению, сообщил глава ведомства Евгений Зиничев на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"По поводу МЧС, Евгений Николаевич (Зиничев), если потребуется дополнительно, а я вижу, она потребуется, сейчас я об этом скажу, - дополнительная помощь гражданскому населению - какие возможности у министерства есть, для того чтобы отреагировать немедленно?" - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Глава МЧС сообщил: "Готовы от момента принятия решение в течение восьми часов выдвинуть туда сводную группировку в составе оперативной группы центрального аппарата, а также 150 человек личного состава подразделений спасательных центров, также 17 единиц техники. Если необходимо для оказания медицинской помощи местному населению, также (готовы) поставить аэромобильный госпиталь и личного состава 50 человек, в том числе медработники".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЧС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]