Минобороны РФ уточняет с азербайджанскими и армянскими коллегами параметры миротворческой операции в Карабахе - Шойгу

Российское военное ведомство уточняет параметры миротворческой операции с министерствами обороны Азербайджана и Армении, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

"Развёрнута оперативная группа министерства обороны. Установлены прямые каналы связи с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении, с которыми продолжается работа по уточнению параметров миротворческой операции", - сказал Шойгу на совещании в пятницу.

"В районе миротворческой операции ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и продолжается режим прекращения огня", - доложил Шойгу.