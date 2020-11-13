В Карабах перевезено более 1,1 тыс. российских миротворцев и почти 170 единиц техники - Шойгу

Самолеты военно-транспортной авиации России доставили в Нагорный Карабах более 1,1 тысяч миротворцев и 168 единиц техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаем перевозку техники и материальных средств с темпами 25 самолетовылетов в сутки военно-транспортной авиацией ВКС России. За трое суток совершено 73 самолеторейса - перевезено 1 тыс. 103 военнослужащих, 168 единиц техники", - сказал Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, в Карабахе уже развернута оперативная группа министерства обороны.

Кроме того, "установлены прямые каналы связи с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении, с которыми продолжается работа по уточнению параметров миротворческой операции".