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Карабахский конфликт 13.11.2020 19:21

В Карабах перевезено более 1,1 тыс. российских миротворцев и почти 170 единиц техники - Шойгу

Самолеты военно-транспортной авиации России доставили в Нагорный Карабах более 1,1 тысяч миротворцев и 168 единиц техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаем перевозку техники и материальных средств с темпами 25 самолетовылетов в сутки военно-транспортной авиацией ВКС России. За трое суток совершено 73 самолеторейса - перевезено 1 тыс. 103 военнослужащих, 168 единиц техники", - сказал Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, в Карабахе уже развернута оперативная группа министерства обороны.

Кроме того, "установлены прямые каналы связи с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении, с которыми продолжается работа по уточнению параметров миротворческой операции".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]