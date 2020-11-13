Шойгу: размещение в Карабахе постов российских миротворцев завершится в субботу

Размещение наблюдательных постов российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет завершено в субботу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "юг". Всего в этой зоне будет девять. Еще одно подразделение миротворцев дислоцируется на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируем завершить размещение восьми постов в данной зоне", - заявил Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Он сообщил, что на данный момент в районе городов Ханкенди и Шуша выставлены четыре наблюдательных поста.

Ранее сообщалось, что для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Шестнадцать российских наблюдательных постов выставляются вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.