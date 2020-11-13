Около 30 историко-культурных памятников в Карабахе полностью уничтожены – Минкультуры Азербайджана

Представители министерства культуры Азербайджана приступили к мониторингу на освобожденных от оккупации территориях, говорится в сообщении министерства.
"В ходе первичного мониторинга было выявлено 56 культурных учреждений, в том числе 25 библиотек, 19 домов культуры и клубных учреждений, 7 музеев, 5 детских музыкальных школ. Практически все предприятия находятся в состоянии полного разрушения", - отмечается в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению, в ходе первичного мониторинга было обнаружено 49 памятников истории и культуры, историко-архитектурных и археологических объектов, в том числе албанский храм в поселке Хадруд Ходжавендского района (1170 г), Девичья башня в поселке Амирханлы Зангиланского района (XII век), Восьмиугольная гробница в поселке Мамедбейли (1304-1305 гг). В селе Гаргабазар Физулинского района обследован каравансарай (17 век).
"В ходе мониторинга было выявлено, что 28 памятников были полностью разрушены оккупантами и от них остались только развалины. На освобожденных территориях продолжается наблюдение", - сообщает минкультуры.
А. Мамедов
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