Делегации Турции и РФ завершили в Анкаре первый день переговоров по Карабаху

Военные делегации Турции и РФ на консультациях в Анкаре обсуждали вопросы, связанные с прекращением огня в Нагорном Карабахе, и первый день переговоров завершен, сообщил в пятницу канал TRT Haber.
"В ходе переговоров обсуждалась работа по поддержанию режима прекращения огня, а также ситуация в Сирии, в частности, в Идлибе", - говорится в сообщении телеканала.
Делегации двух стран сначала провели встречу в МИД Турции, а затем переговоры продолжились в Минобороны.
Отмечается, что переговоры продолжатся завтра.
Газохимический комплекс может быть построен на западе Казахстана
Саид Гуцериев может покинуть СД Русснефти
Глава ВОЗ впечатлен оперативностью разработки вакцин от коронавируса
Долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья людей еще только предстоит понять - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ЕС готовит новую стратегию по Шенгенскому пространству - член Еврокомиссии
Два человека погибли в результате взрыва в госпитале в штате Коннектикут
В ООН обеспокоены массовыми задержаниями протестующих в Белоруссии
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank объявляет тендер на приобретение компьютеров
Министр энергетики Парвиз Шахбазов: Военная капитуляция Армении обеспечит безопасность и надежность наших энергетических проектов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты