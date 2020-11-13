Делегации Турции и РФ завершили в Анкаре первый день переговоров по Карабаху

Военные делегации Турции и РФ на консультациях в Анкаре обсуждали вопросы, связанные с прекращением огня в Нагорном Карабахе, и первый день переговоров завершен, сообщил в пятницу канал TRT Haber.

"В ходе переговоров обсуждалась работа по поддержанию режима прекращения огня, а также ситуация в Сирии, в частности, в Идлибе", - говорится в сообщении телеканала.

Делегации двух стран сначала провели встречу в МИД Турции, а затем переговоры продолжились в Минобороны.

Отмечается, что переговоры продолжатся завтра.