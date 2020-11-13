Лукашенко исключает транзит власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит так называемого транзита власти и ее передачи преемникам.

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - сказал Лукашенко журналистам. Его цитирует близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

Как ранее заявлял Лукашенко, план конституционных изменений будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в начале 2021 года.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.