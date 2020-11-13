Два человека погибли в результате взрыва в госпитале в штате Коннектикут

Два человека стали жертвами взрыва в госпитале Министерства по делам ветеранов США в штате Коннектикут, сообщает Associated Press (AP).
"Сегодня утром мы получили сообщение о том, что в кампусе Вест-Хейвена произошел взрыв, в результате которого погибли два человека", - цитирует агентство главу министерства Роберта Уилки.
Погибшие не были пациентами больницы. О причинах взрыва пока не сообщается.
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