Заявление по Карабаху не откроет границ Армении и Турции - Пашинян

Трехстороннее заявление по Карабаху не предполагает открытия границ Армении и Турции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Границы с Турцией не откроются, поскольку Турция не является частью этого документа. Но документ предполагает открытие железной дороги из Армении в Иран через Нахичеван. Мы также хотим вторую дорогу в Россию", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
По его словам, если в результате переговоров эти цели будут достигнуты, то "произойдут колоссальные экономические изменения". "Благодаря этому документу такие пункты могут быть реализованы. Это вопрос переговоров", - сказал Пашинян.
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