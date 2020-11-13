Пашинян заявил о необходимости обеспечить стабильность в Армении, прежде чем ставить вопрос о смене власти

Смена власти в демократической стране имеет определенные механизмы, сначала необходимо обеспечить атмосферу стабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Политическая атмосфера в Армении должна быть таковой, чтобы граждане были уверенными, что именно им принадлежит право формирования власти. Самое важное сейчас - стабильность внутри страны, после чего можно будет говорить о других политических процессах", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос о возможности проведения внеочередных парламентских выборов.
"Смена власти в демократической стране имеет механизмы. Наша задача - иметь стабильную ситуацию, после чего сможем обратиться к народу", - пояснил Пашинян.
Армения - парламентская республика, проведение новых парламентских выборов, формирование нового парламентского большинства автоматически будет означать смену премьер-министра.
Заявление по Карабаху не откроет границ Армении и Турции - Пашинян
Делегации Турции и РФ завершили в Анкаре первый день переговоров по Карабаху
Шойгу: размещение в Карабахе постов российских миротворцев завершится в субботу
Французские EDF и Engie сократили выручку за 9 месяцев из-за пандемии коронавируса
Газохимический комплекс может быть построен на западе Казахстана
Глава ВОЗ впечатлен оперативностью разработки вакцин от коронавируса
Долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья людей еще только предстоит понять - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank объявляет тендер на приобретение компьютеров
Министр энергетики Парвиз Шахбазов: Военная капитуляция Армении обеспечит безопасность и надежность наших энергетических проектов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты