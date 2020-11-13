Пашинян заявил о необходимости обеспечить стабильность в Армении, прежде чем ставить вопрос о смене власти

Смена власти в демократической стране имеет определенные механизмы, сначала необходимо обеспечить атмосферу стабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Политическая атмосфера в Армении должна быть таковой, чтобы граждане были уверенными, что именно им принадлежит право формирования власти. Самое важное сейчас - стабильность внутри страны, после чего можно будет говорить о других политических процессах", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос о возможности проведения внеочередных парламентских выборов.

"Смена власти в демократической стране имеет механизмы. Наша задача - иметь стабильную ситуацию, после чего сможем обратиться к народу", - пояснил Пашинян.

Армения - парламентская республика, проведение новых парламентских выборов, формирование нового парламентского большинства автоматически будет означать смену премьер-министра.