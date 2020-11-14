Исполняющий обязанности президента Киргизии Жапаров подал заявление в ЦИК для участия в досрочных выборах главы государства

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подал заявление в ЦИК для участия в досрочных выборах главы государства, сообщила "Интерфаксу" в субботу его пресс-секретарь Галина Байтерек.

"Садыр Жапаров подал документы в Центризбирком для участия в досрочных выборах президента Киргизии, назначенных на 10 января", - сказала Байтерек.

По ее словам, позже Жапаров сделает заявление о сложении полномочий и.о. президента и приостановит полномочия на посту премьер-министра.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января. ЦИК принимает заявления от кандидатов в президенты до 14 ноября.

По данным ЦИК Киргизии на 14 ноября, поступило 35 заявлений от кандидатов в президенты, в том числе от лидера оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахана Мадумарова, экс-спикера парламента Каната Исаева, бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Согласно действующей конституции Киргизии, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства. Для участия в досрочных выборах президента Киргизии Жапарову необходимо передать полномочия главы государства спикеру парламента страны, а также приостановить деятельность на посту премьера.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.