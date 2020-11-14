В Армении за сутки 49 человек с коронавирусом скончались, выявлено свыше 1,4 тысяч новых случаев

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1472 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 115 855, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончалось 49 человек с поставленным диагнозом COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 186 человек. "Из них 1738 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 448 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 74 тыс. 105 человек (+1989 за сутки).

Проведено за минувшие сутки 3 тыс. 697 теста на COVID-19.