ВОЗ при отсутствии вакцины от COVID-19 предлагает сосредоточиться на удержании ситуации с распространением инфекции - представитель организации

В условиях отсутствия вакцины от коронавируса необходимо сосредоточиться на сценариях удержания ситуации с COVID-19 под контролем, заявила "Интерфаксу" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ доктор Мелита Вуйнович.
"В каждой стране важно то, удается ли нам контролировать эпидемию на уровне кластеров или это сценарий общей передачи. Когда мы знаем "кластеры", определенная группа людей, контактировавших с подтвержденным случаем (случаями), может быть быстро изолирована и, таким образом, прекращена дальнейшая передача", - сказала она.
"Если имеет место общая передача, очень часто необходимы гораздо более широкие меры ограничения, чтобы прервать передачу во всем сообществе, а система здравоохранения испытывает гораздо большую нагрузку", - подчеркнула Вуйнович.
"Таким образом, я предлагаю сосредоточиться на сценариях, как держать пандемию "под контролем" до тех пор, пока у нас не будет вакцины, которая обеспечит адекватный иммунитет для снижения передачи до контролируемых уровней", - подчеркнула Вуйнович.
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