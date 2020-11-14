ВОЗ при отсутствии вакцины от COVID-19 предлагает сосредоточиться на удержании ситуации с распространением инфекции - представитель организации

В условиях отсутствия вакцины от коронавируса необходимо сосредоточиться на сценариях удержания ситуации с COVID-19 под контролем, заявила "Интерфаксу" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ доктор Мелита Вуйнович.

"В каждой стране важно то, удается ли нам контролировать эпидемию на уровне кластеров или это сценарий общей передачи. Когда мы знаем "кластеры", определенная группа людей, контактировавших с подтвержденным случаем (случаями), может быть быстро изолирована и, таким образом, прекращена дальнейшая передача", - сказала она.

"Если имеет место общая передача, очень часто необходимы гораздо более широкие меры ограничения, чтобы прервать передачу во всем сообществе, а система здравоохранения испытывает гораздо большую нагрузку", - подчеркнула Вуйнович.

"Таким образом, я предлагаю сосредоточиться на сценариях, как держать пандемию "под контролем" до тех пор, пока у нас не будет вакцины, которая обеспечит адекватный иммунитет для снижения передачи до контролируемых уровней", - подчеркнула Вуйнович.