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Здравоохранение 14.11.2020 13:30

ВОЗ при отсутствии вакцины от COVID-19 предлагает сосредоточиться на удержании ситуации с распространением инфекции - представитель организации

В условиях отсутствия вакцины от коронавируса необходимо сосредоточиться на сценариях удержания ситуации с COVID-19 под контролем, заявила "Интерфаксу" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ доктор Мелита Вуйнович.

"В каждой стране важно то, удается ли нам контролировать эпидемию на уровне кластеров или это сценарий общей передачи. Когда мы знаем "кластеры", определенная группа людей, контактировавших с подтвержденным случаем (случаями), может быть быстро изолирована и, таким образом, прекращена дальнейшая передача", - сказала она.

"Если имеет место общая передача, очень часто необходимы гораздо более широкие меры ограничения, чтобы прервать передачу во всем сообществе, а система здравоохранения испытывает гораздо большую нагрузку", - подчеркнула Вуйнович.

"Таким образом, я предлагаю сосредоточиться на сценариях, как держать пандемию "под контролем" до тех пор, пока у нас не будет вакцины, которая обеспечит адекватный иммунитет для снижения передачи до контролируемых уровней", - подчеркнула Вуйнович.

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]