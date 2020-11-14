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Карабахский конфликт 14.11.2020 11:19

Баку и Ереван обменялись телами нескольких военнослужащих, погибших в боях вокруг города Шуша - Минобороны Азербайджана

Между Азербайджаном и Арменией состоялся обмен телами нескольких военнослужащих погибших в ходе боев вокруг города Шуша, сообщает Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих ВС Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша", - отмечает оборонное ведомство.

Минобороны напоминает, что обмен телами погибших военнослужащих был осуществлен в соответствии с пунктом 8 Заявления президента Азербайджана, премьер-министра Республики Армения и президента России от 10 ноября 2020 года.

"Выражаем благодарность министерству обороны РФ и лично министру обороны, генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции", - подчеркивает оборонное ведомство.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ТЕЛА, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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