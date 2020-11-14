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Регион 14.11.2020 12:45

В МИД Ирана опровергли сообщения о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"

Сообщения СМИ о том, что израильские агенты ранее ликвидировали одного из командиров группировки "Аль-Каида" в Тегеране, не соответствуют действительности, заявил в субботу представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Время от времени Вашингтон и Тель-Авив пытаются - путем лжи и распространения дезинформации в СМИ - изобразить так, будто Иран имеет отношение к таким (террористическим - ИФ) группам, с целью снять с себя ответственность за преступную активность этой группировки ("Аль-Каида" - ИФ) и других террористических групп в регионе", - цитирует его агентство "Мехр".

Он отметил, что членов "Аль-Каиды" на иранской территории нет, и добавил, что обвинения в обратном являются частью экономической и психологической войны против Ирана.

Ранее газета The New York Times утверждала, что один из лидеров "Аль-Каиды" Абдулла Ахмед Абдулла, связанный с нападениями на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, был застрелен израильскими оперативниками три месяца назад на улицах Тегерана.

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Тэги: ИРАН, МИД, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]