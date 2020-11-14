Сообщения СМИ о том, что израильские агенты ранее ликвидировали одного из командиров группировки "Аль-Каида" в Тегеране, не соответствуют действительности, заявил в субботу представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Время от времени Вашингтон и Тель-Авив пытаются - путем лжи и распространения дезинформации в СМИ - изобразить так, будто Иран имеет отношение к таким (террористическим - ИФ) группам, с целью снять с себя ответственность за преступную активность этой группировки ("Аль-Каида" - ИФ) и других террористических групп в регионе", - цитирует его агентство "Мехр".

Он отметил, что членов "Аль-Каиды" на иранской территории нет, и добавил, что обвинения в обратном являются частью экономической и психологической войны против Ирана.

Ранее газета The New York Times утверждала, что один из лидеров "Аль-Каиды" Абдулла Ахмед Абдулла, связанный с нападениями на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, был застрелен израильскими оперативниками три месяца назад на улицах Тегерана.