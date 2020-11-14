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ТЭК 14.11.2020 12:58

Перспективы нефтяного рынка в 2021г "достаточно оптимистичны" из-за появления новых вакцин от COVID-19 - Новак

Перспективы мирового нефтяного рынка в 2021 году достаточно оптимистичны с учетом появления новых вакцин от коронавируса, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год с учетом того, что происходит регистрация различных вакцин, в том числе Российской Федерации. И мы оптимистично смотрим (из-за появления - ИФ) недавней информации, что появилась новая вакцина в мире помимо российской. Это значительно повлияло, мы видели рост цены на нефть за сутки почти 10%", - сказал Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Как сообщалось, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем недавнем ежемесячном отчете повысило оценку роста спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн б/с - в 5,8 млн б/с (против оценки в 5,5 млн б/с месяц назад). При этом с учетом низкого спроса в прошлом, а также возобновления распространения коронавируса в Европе и США в сторону понижения был пересмотрен прогноз мирового спроса в текущем году: МЭА ожидает, что в 2020 году он снизится на 8,8 млн б/с (против прогноза в 8,4 млн б/с в отчете за прошлый месяц).

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]