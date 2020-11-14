Узбекистан надеется ускорить вступление в ВТО при содействии ЕС

Министр инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана Сардор Умурзаков и исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявили о необходимости ускорить процесс вступления Узбекистана во Всемирную организацию торговли и увеличить товарооборот со странами ЕС до $10 млрд.

"Стороны обсудили ход взаимодействия в рамках согласованного проекта Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и присоединения к Генеральной системе преференций Европейского Союза "ГСП+", - говорится в сообщении, пресс-службы МИВТ, распространенном в субботу по итогам переговоров.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров в формате видеоконференции стороны с удовлетворением отметили более чем 50% рост товарооборота между Узбекистаном и странами ЕС, достигнутый в течение последних трех лет, и озвучили готовность к совместной работе по увеличению показателей взаимной торговли с доведением её объема до $10 млрд в ближайшей перспективе.

"В данном контексте была подчеркнута необходимость ускорения процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию", - отмечается в сообщении.

Умурзаков выразил признательность ЕС за поддержку усилий, предпринимаемых Узбекистаном по вступлению в ВТО, в частности, за финансирование и реализацию проекта технического содействия.

В свою очередь, Домбровскис заявил о готовности европейской стороны продолжать оказание практической поддержки в многосторонних и двусторонних переговорах по вступлению Узбекистана в ВТО. Он также выразил приверженность ЕС оказанию содействия Узбекистану в получении статуса страны-бенефициара "ГСП+", что позволит узбекским производителям более шести тысяч видов товаров беспошлинно экспортировать свою продукцию на рынки стран Евросоюза.

В ходе переговоров отмечен значительный прогресс в процессе согласования проекта СРПС. На текущий момент проведено 18 раундов переговоров, согласован ряд глав и разделов документа, ведется активная работа по обсуждению и решению имеющихся вопросов.

"Намечены дальнейшие шаги по ускорению переговорного процесса и меры по активизации двустороннего взаимодействия в данном направлении", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Узбекистан и ЕС проводят переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, которое заменит нынешний договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019 года.

Власти Узбекистана в 2017 года возобновили работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.

Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

В настоящее время страна выступает в ВТО в качестве государства-наблюдателя.