Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 14.11.2020 14:05

Минздрав Армении подтверждает гибель 2317 военнослужащих в Карабахе

Министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 тыс. 317 погибших армянских военнослужащих в карабахской войне, тела которых прошли судмедэкспертизу.

"На данный момент службой судмедэкспертизы экспертизу прошли тела 2 тыс. 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, процесс обмена телами погибших военнослужащих с азербайджанской сторон только начат.

"Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается", - отметила Никогосян.

В минувшую пятницу армянская сторона сообщила о 1383 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в Карабахе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОГИБШИЕ


Похожие новости


Вопрос о статусе Карабаха требует возвращения к переговорам в рамках МГ ОБСЕ - президент Армении Жители районов в Карабахе, которые должны быть возвращены Азербайджану, сжигают свои дома Армения признала гибель 1339 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе Трехсторонним соглашением по Карабаху не предусмотрено содержательное решение карабахского вопроса - Пашинян Мир в Карабахе принесет пользу и Армении – глава МИД Турции МИД Азербайджана обвинил Париж в поддержке Еревана по Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]