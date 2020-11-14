Минздрав Армении подтверждает гибель 2317 военнослужащих в Карабахе

Министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 тыс. 317 погибших армянских военнослужащих в карабахской войне, тела которых прошли судмедэкспертизу.

"На данный момент службой судмедэкспертизы экспертизу прошли тела 2 тыс. 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, процесс обмена телами погибших военнослужащих с азербайджанской сторон только начат.

"Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается", - отметила Никогосян.

В минувшую пятницу армянская сторона сообщила о 1383 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в Карабахе.