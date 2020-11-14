Военные переговоры РФ и Турции по Карабаху в Анкаре завершились, продолжаться в ближайшие дни

Технические переговоры военных делегаций Турции и РФ по тематике Нагорного Карабаха завершились в субботу в Анкаре, и в ближайшие дни ожидается продолжение консультаций, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

"Обсуждался вопрос создания Совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. Диалог планируется продолжить в ближайшие дни", - отмечает агентство.

"Обсуждены условия реализации договоренностей по прекращению огня в карабахском регионе Азербайджана. Хотелось бы подчеркнуть, что Турция готова к незамедлительной и любой посильной поддержке, в которой будет нуждаться Азербайджан", - цитирует агентство выдержки из заявления Минобороны Турции.

"Анадолу" напоминает, что делегация РФ из 20 человек накануне прибыла в Анкару для переговоров в МИД и министерстве обороны Турции.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.