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Инфраструктура и тендеры 14.11.2020 15:23

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану Суговушанское водохранилище на территории Тертерского района в Карабахе.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве, «для обеспечения безопасности водохранилища началось применение круглосуточного режима контроля со стороны соответствующих структур МЧС».

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября заявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз в Карабахе от армянской оккупации и возвращении ему исторического названия Суговушан. На территории села также находится водохранилище, которое используется в настоящее время для нормального водоснабжения ряда районов Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: МЧС, ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ОХРАНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]