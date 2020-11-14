Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе

Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану Суговушанское водохранилище на территории Тертерского района в Карабахе.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве, «для обеспечения безопасности водохранилища началось применение круглосуточного режима контроля со стороны соответствующих структур МЧС».

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября заявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз в Карабахе от армянской оккупации и возвращении ему исторического названия Суговушан. На территории села также находится водохранилище, которое используется в настоящее время для нормального водоснабжения ряда районов Азербайджана.

Н.Аббасова