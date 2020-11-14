Пашинян обсудил с военным руководством и главой МИД Армении предстоящие действия по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с военным руководством и главой МИД страны по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе.

"Премьер Армении встретился с главами МИД и Минобороны Зограбом Мнацаканяном и Давидом Тонояном, начальником Главного штаба ВС Армении Оником Гаспаряном, начальником оперативного управления ГШ ВС Кареном Абраамяном", - сообщила на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

По ее словам, обсуждены "сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация и предстоящие действия".