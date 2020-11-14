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Регион 14.11.2020 15:26

Пашинян обсудил с военным руководством и главой МИД Армении предстоящие действия по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с военным руководством и главой МИД страны по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе.

"Премьер Армении встретился с главами МИД и Минобороны Зограбом Мнацаканяном и Давидом Тонояном, начальником Главного штаба ВС Армении Оником Гаспаряном, начальником оперативного управления ГШ ВС Кареном Абраамяном", - сообщила на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

По ее словам, обсуждены "сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация и предстоящие действия".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВОЕННЫЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]