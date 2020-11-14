Командующий российскими миротворцами заявил о стабилизации обстановки в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, боевые действия не ведутся, заявил в субботу командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется", - сказал он журналистам.

Мурадов отметил, что российская 15-ая мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - сказал Мурадов.

"Являюсь генералом, являюсь офицером. Для меня законы Российской Федерации, в частности, все указы и приказы Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, министра обороны и моих начальников являются приказом к исполнению. Для меня как для офицера нет национальностей, я выполняю свои задачи по предназначению", - заявил Мурадов.

Известно, что за участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 году звезду Героя России. Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа.