Командующий российскими миротворцами заявил о стабилизации обстановки в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, боевые действия не ведутся, заявил в субботу командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется", - сказал он журналистам.
Мурадов отметил, что российская 15-ая мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
"Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - сказал Мурадов.
"Являюсь генералом, являюсь офицером. Для меня законы Российской Федерации, в частности, все указы и приказы Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, министра обороны и моих начальников являются приказом к исполнению. Для меня как для офицера нет национальностей, я выполняю свои задачи по предназначению", - заявил Мурадов.
Известно, что за участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 году звезду Героя России. Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа.
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