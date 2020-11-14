Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента

Лидеры и сторонники грузинской оппозиции проводят в эти часы немногочисленный митинг протеста на площади перед парламентом в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов.
"Мы будем продолжать акции протеста, пока наше требование не будет выполнено. Мы требуем назначения новых парламентских выборов, так как прошедшие 31 октября выборы у нас украли", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.
Он подчеркнул, что параллельно с акциями протеста проходят переговоры с властями для поиска выхода из политического кризиса.
"У действующего режима есть два выхода - назначить новые выборы или народ даст им достойный ответ. Чем больше нас будет на митингах протеста, тем быстрее мы сменим эту власть", - сказал Мелия.
Митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента начался в субботу с опозданием на полчаса. Как сообщают местные журналисты, собралось несколько сотен человек.
Представители оппозиции утверждают, что состоявшиеся выборы были "тотально" сфальсифицированы, однако отказываются от предложения властей пересчитать голоса избирателей на всех спорных избирательных участках.
По итогам голосования на выборах 31 октября в парламент прошли девять партий. По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" получила без учета второго тура выборов в 17 одномандатных округах, 76 из 150 депутатских мандатов и может начать работу нового парламента. Избранные от оппозиции депутаты отказываются брать мандаты.
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