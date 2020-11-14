Два человека подорвались на мине в Физулинском районе в Карабахе, один погиб - Генпрокуратура Азербайджана

Два брата подорвались на мине, заложенной в Физулинском районе Азербайджана ВС Армении во время боев в Карабахе, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
"Армянские военнослужащие, отступая в ходе боев в Карабахе, заминировали оставляемую территорию. В результате этих действий в субботу около 17.00 граждане Азербайджана Ясин Ахмедов 1984 года рождения и его брат Асиф Ахмедов 1989 года рождения нарвались на мину на освобожденной территории Физулинского района. В результате взырва мины Ясин Ахмедов скончался, Асиф Ахмедов получил ранения различной степени тяжести", - отмечает Генпрокуратура.
Сотрудниками прокуратуры незамедлительно был произведен осмотр места происшествия и трупа, назначена судебно-медицинская экспертиза и приняты другие действия процессуального характера.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Азербайджана (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта и др.).
В настоящее время прокуратура проводит интенсивные следственные действия.
Н.Аббасова
Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе
Перспективы нефтяного рынка в 2021г "достаточно оптимистичны" из-за появления новых вакцин от COVID-19 - Новак
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась в 2,7 раза, до 77,6 млрд руб
Число туристов из Азербайджана в Грузии за 10 месяцев сократилось в 4,5 раза
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19, скончалось 19 человек
ВОЗ при отсутствии вакцины от COVID-19 предлагает сосредоточиться на удержании ситуации с распространением инфекции - представитель организации
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Пост министра финансов США впервые может занять женщина
Сотрудники СНБ Армении провели обыск в доме бывшего замглавы МВД республики Григоряна
В Ливане началась двухнедельная изоляция с целью снизить заболеваемость COVID-19
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank объявляет тендер на приобретение компьютеров
Министр энергетики Парвиз Шахбазов: Военная капитуляция Армении обеспечит безопасность и надежность наших энергетических проектов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты