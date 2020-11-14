Два человека подорвались на мине в Физулинском районе в Карабахе, один погиб - Генпрокуратура Азербайджана

Два брата подорвались на мине, заложенной в Физулинском районе Азербайджана ВС Армении во время боев в Карабахе, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"Армянские военнослужащие, отступая в ходе боев в Карабахе, заминировали оставляемую территорию. В результате этих действий в субботу около 17.00 граждане Азербайджана Ясин Ахмедов 1984 года рождения и его брат Асиф Ахмедов 1989 года рождения нарвались на мину на освобожденной территории Физулинского района. В результате взырва мины Ясин Ахмедов скончался, Асиф Ахмедов получил ранения различной степени тяжести", - отмечает Генпрокуратура.

Сотрудниками прокуратуры незамедлительно был произведен осмотр места происшествия и трупа, назначена судебно-медицинская экспертиза и приняты другие действия процессуального характера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Азербайджана (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта и др.).

В настоящее время прокуратура проводит интенсивные следственные действия.

Н.Аббасова